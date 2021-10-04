Детский омбудсмен взяла на контроль ситуацию с избиением 8-летнего мальчика в новосибирской школе

Детский омбудсмен Новосибирской области взяла под контроль ситуацию с избиением 8-летнего мальчика в школе. Фото: Кадр из видео

Детский омбудсмен Новосибирской области взяла на контроль ситуацию с избиением 8-летнего мальчика в школе №1. Напомним, о произошедшем рассказала мама второклассника. По словам женщины, ее сына избили ученики 6-7 классов. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения.

— Как только получили информацию, связались с департаментом образования мэрии Новосибирска, министерством образования Новосибирской области, — заявила уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко. — Ситуация непростая, изучается, по результатам служебного расследования и расследования следователей и прокуратуры будут сделаны выводы. 1 октября по департаменту образования и по школе издан приказ по разбору данного случая, были взяты объяснения, сегодня продолжаются опросы учителей, учеников. Случай на контроле.

После драки мальчик попал в больницу со сломанным позвоночником. Сейчас по факту произошедшего проводят проверку Следственный комитет, прокуратура, полиция и областной минобр.

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По словам мамы второклашки, над ее сыном издевались 20 минут, а учителя, у которых ребенок просил помощи, его игнорировали (подробнее).