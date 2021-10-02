«Его били об стену, выворачивали руки»: в новосибирской школе старшеклассники сломали позвоночник 8-летнему мальчику

По словам мамы второклашки, над ее сыном издевались 20 минут, а учителя, у которых ребенок просил помощи, его игнорировали. Фото: предоставлено Натальей Коротаевой.

В субботу, 2 октября, мама ученика 2-го класса новосибирской школы № 1 сообщила, что ее сына избили. Избили прямо в школе, на большой перемене. Женщина уверяет, над второклашкой издевались ребята постарше — ученики 6-7 классов. Мальчик, по словам женщины, умолял о помощи учителей, но те равнодушно проходили мимо. Результат — сломанный позвоночник у ребенка, и длительный постельный режим. Что произошло в тот день на школьной перемене, и кто ответит за случившееся — в материале КП-Новосибирск.

— Мне сын сначала ничего не рассказал, он у меня скрытный мальчик, только пожаловался, что шея и голова болит, а еще его тошнило. Попросился остаться дома. А 24 сентября меня в школу вызвала завуч, и там я узнала от нее и от одноклассников ребенка, что моего сына гоняли по школе. Я отсмотрела видео с камер и увидела этот беспредел. Его били об стену, выворачивали ему руки, бросали на пол, таскали за волосы, пинали по попе, а еще затаскивали в кабинет и сильно ударили копчиком об порог. Все это время он пытался вырваться, убегал, а они его догоняли, хватали и продолжали издеваться, — рассказала КП-Новосибирск мама пострадавшего мальчика Наталья, — Издевательства длились 25 минут — всю большую перемену. Все это время сын всячески пытался обороняться от агрессивных ребят. Мимо проходили учителя, но их это словно не волновало. Сынок подбежал к одной из них и попросил ее о помощи. Попросил, чтобы она отогнала от него обидчиков, но та ответила, чтобы они сами разбирались, — рассказала женщина.

Узнав об избиении, Наталья повела сына в больницу. Мальчика осмотрели и поставили ему предварительный диагноз — компрессионный перелом позвоночника. Ребенку назначили МРТ и уже прописали постельный режим. Так, мальчику 3 месяца нельзя сидеть и ходить, нужно носить полгода специальный корсет, а на 2 года ограничить физические нагрузки.

Мама, узнав диагноз и прогнозы, пыталась призвать школу к ответу. Однако там диалога не получилось. По словам женщины, директор отказалась общаться с ней, сославшись на чрезмерную занятость. Завуч также довольно холодно отнеслась к проблеме, но пообещала — проведет проверку, установит причастных. При этом женщина отметила, никто перед сыном не извинился и не вышел с ними на связь.

— Я приходила в школу, чтобы узнать за что с моим ребенком такое сделали? Но, как я понимаю, причины как таковой и нет. Эти старшеклассники просто терроризируют младших, мой сын не первый. Я так понимаю, он просто попал под горячую руку. Другие родители из нашего класса рассказали мне, что их ребятишек эти дети тоже хватают, обижают, толкают — у них даже следы на теле остаются. Может быть, у них игры такие жестокие, а о последствиях не думают. Некоторые дети даже плачут, не хотят в школу ходить — их эти старшеклассники запугали, а учителя глаза на происходящее закрывают, якобы пусть сами разбираются, — поделилась Наталья.

Сибирячка добавила, что написала заявление в ПДН. Там женщину несколько раз опросили, пообещав, что проведут проверку. А еще попросили побыстрее сходить на МРТ, чтобы убедиться, а есть ли перелом на самом деле.

Устав от бездействия, Наталья рассказала о случившемся в соцсетях. После того, как история всплыла в СМИ, вызвав общественный резонанс, проверку случившегося организовали различные ведомства. Об этом сообщили в Министерстве образования, полиции, Следственном комитете и прокуратуре. Везде пообещали установить обстоятельства инцидента, участников конфликта и принять меры, согласно законодательству.

Ситуацию КП-Новосибирск прокомментировала юрист Марина Пьянкова. Она уверена, маме пострадавшего ребенка нужно обратиться в суд.

— Она может подать иск, в котором укажет все убытки на лечение ребенка, а также ей нужно потребовать компенсацию морального вреда: с родителей детей и школы. Согласно статье 15 ГК РФ, лицо, которому были причинены убытки, вправе требовать возмещения убытков, которые включают в себя реальный ущерб, упущенную выгоду. В данном случае это реальный ущерб — ребенка побили. До подачи судебного иска женщина может написать претензию. Есть вероятность, что ей возместят убытки в добровольном порядке. Ну и конечно, нужно, чтобы в школе прошли различные проверки после такого инцидента, — сообщила КП-Новосибирск юрист.

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