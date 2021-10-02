В Новосибирской школе старшеклассники избили на перемене 8-летнего мальчика. Фото: "АСТ-54".

Инцидент произошел в школе № 1 Новосибирска. Там во время конфликта между детьми пострадал 8-летний мальчик. По словам матери ребенка, ученика избили старшеклассники. Об этом женщина рассказала в соцсети.

— Старшеклассники избили его на перемене: таскали, пинали, заламывали руки, взяли за волосы, он от них вырывался. Убежал, но они его догнали, схватили за ноги и за руки, — написала женщина в группе «АСТ-54».

По ее словам, издевательство длилось около 20 минут. При этом учителя якобы видели происходящее, но игнорировали.

Женщина добавила, старшеклассники сломали мальчику позвоночник. Ему предстоит длительная реабилитация.

Информация об инциденте уточняется.

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