Глава СК РФ взял на контроль ситуацию с избиением 8-летнего мальчика в новосибирской школе. Фото: стоп-кадр.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с избиением 8-летнего мальчика в новосибирской школе № 1. Он поручил доложить ему о ходе проверки, которую проводит региональный СК. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

— В настоящий момент следствие проводит проверку, направленную на установление всех обстоятельств случившегося. В ходе проверки дадут оценку действиям или бездействию сотрудников школы, — уточнили в СК РФ.

Напомним, о происшествии сообщила мать второклашки. Она заявила, что сына избили ребята постарше — ученики 6-7 классов. По ее словам, они били его об стену, цветочный горшок, бросали на пол, пинали по попе и таскали за волосы. Издевательства длились всю большую перемену. Мать уверяет, ребенок просил помощи учителе, но те равнодушно проходили мимо. Результат ЧП — сломанный позвоночник у ребенка. По факту случившегося, помимо СК, проверки проводят Минобразования, прокуратура, и полиция Новосибирской области.

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