В Новосибирске пойдет под суд врач, обвиняемый в смерти подростка

В Новосибирской области пройдет суд над 47-летним врачом-оториноларингологом, которую обвиняют в смерти подростка.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирской области пройдет суд над 47-летним врачом-оториноларингологом, которую обвиняют в смерти подростка. Как сообщают следователи, против нее возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ за халатность.
— По версии следствия, с 29 октября по 5 ноября 2018 года обвиняемая будучи заведующей оториноларингологического отделения больницы не обеспечила взаимосвязь между структурными подразделениями больницы по лечению подростка, не проконтролировала работу врачей и ход лечения. В результате чего 5 ноября ребенок скончался, — пояснили в СУ СКР по Новосибирской области.
Свою вину в преступлении женщина не признала. Однако ее дело с утвержденным обвинительным заключением все же было направлено для рассмотрения в суд.
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