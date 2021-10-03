Последние новости Новосибирска на 3 октября 2021 года: в новосибирской школе старшеклассники сломали позвоночник 8-летнему мальчику, вирусолог объяснил, почему у новосибирцев долго сохраняется положительный тест на ковид

Рассказываем последние новости в Новосибирске на 3 октября 2021 года. Фото: кадр из видео.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 3 октября 2021 года в нашей подборке: обо всем важном вы узнаете в нашем материале.

В НОВОСИБИРСКОЙ ШКОЛЕ СТАРШЕКЛАССНИКИ СЛОМАЛИ ПОЗВОНОЧНИК 8-ЛЕТНЕМУ МАЛЬЧИКУ

О происшествии рассказала мать второклашки. По словам женщины, над ее 8-летнем сыном издевались ученики 6-7 классов. Они били его об стены, выкручивали ему руки, бросали на пол. Таким образом ребенку сломали позвоночник. Проверку по факту инцидента проводят Минобразования, СК, полиция и прокуратура.

ВИРУСОЛОГ ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ У НОВОСИБИРЦЕВ ДОЛГО СОХРАНЯЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ НА КОВИД

Новосибирцы, перенесшие коронавирус, пожаловались на то, что ПЦР-тест длительное время показывал у них положительный результат. Хотя симптомов уже не было. По словам новосибирского вирусолога Сергея Нетесова, дело в первую очередь в тяжести заболевания. Как правило, тест долгое время показывает положительный результат у тех, кто перенес ковид в тяжелой форме. Также на длительность положительного ПЦР-теста влияет и активность иммунной системы человека — каждый организм переносит вирус по-своему.

В МИНЗДРАВЕ НАЗВАЛИ СТОИМОСТЬ РЕМОНТА КРОВЛИ В БОЛЬНИЦЕ КРАСНООБСКА, ГДЕ ОНКОБОЛЬНЫЕ ДЕТИ УМЕРЛИ ОТ ИНФЕКЦИИ

В больнице Краснообска, где два ребенка, больных раком, умерли от инфекционных осложнений, проводят капитальный ремонт крыши. По данным Минздрава, 21 сентября 2021 года на капитальный ремонт кровли здания отделения детской онкологии и гематологии Новосибирской клинической центральной больницы были дополнительно выделены денежные средства в размере 5 миллионов рублей. Подрядчика определят после проведения аукциона. По данным сайта Госзакупок, стартовая стоимость ремонта составляет 9,4 миллиона рублей. Подать заявки на конкурс участники могут до 7 октября.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОЙМАЛИ СИБИРЯКА, ДО СМЕРТИ ИЗБИВШЕГО 59-ЛЕТНЕГО МУЖЧИНУ

ЧП произошло в Первомайском районе Новосибирска. Там компания из трех приятелей распивала спиртное. Один из товарищей — 27-летний новосибирец уснул, а его дружки — женщина и мужчина, пошли в магазин за новыми бутылками. По пути они встретили 59-летнего незнакомца и позвали его на вечеринку. Когда они пришли домой, 27-летний парень уже не спал. Он агрессивно воспринял неизвестного мужчину и напал на него с кулаками. Он жестоко избил новосибирца — тот умер на лестничной клетке. Очевидцы, которые нашли окровавленный труп в подъезде, вызвали полицию. Агрессора задержали, да только вот от дачи показаний он отказался.

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