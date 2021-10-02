Полицейские поймали сибиряка, до смерти избившего 59-летнего мужчину

Полицейские поймали сибиряка, до смерти избившего мужчину. Фото: СК РФ по НСО.

В Первомайском районе Новосибирска 27-летний горожанин до смерти избил 59-летнего мужчину. Злоумышленника задержали полицейские, а следователи возбудили на него уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области в субботу, 2 октября.

— Следствие установило, 30 сентября компания из трех человек пьянствовала в квартире дома 1/8 по улице Одоевского в Первомайском районе Новосибирска. Спустя время 27-летний фигурант уголовного дела уснул, а его приятели — мужчина и женщина, отправились в магазин за очередной порцией спиртного. По пути он встретили ранее незнакомого им 59-летнего мужчину и позвали его в гости. Когда они вернулись в квартиру 27-летний злоумышленник уже проснулся. У него начался конфликт с нежданным гостем — 59-летний мужчиной. Во время ссоры он избил новосибирца, нанеся ему множественные удары по голове и телу. От полученных травм 59-летний сибиряк умер на лестничной клетке в подъезде. После содеянного агрессор скрылся с места преступления, — уточнили подробности в ведомстве.

На следующий день подозреваемого поймали полицейские — они доставили его в следственный отдел.

Известно, фигурант уголовного дела отказался от дачи показаний. Суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи проводят мероприятия, которые направлены на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

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