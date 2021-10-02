Названа стоимость ремонта кровли в больнице Краснообска, в которой от инфекции умерли онкобольные дети. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В больнице Краснообска, на которую ранее жаловались родители онкобольных детей, запланирован капитальный ремонт кровли. В Минздраве Новосибирской области назвали стоимость необходимых работ.

— После разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации из бюджета Новосибирской области 21 сентября 2021 года на капитальный ремонт кровли здания отделения детской онкологии и гематологии Новосибирской клинической центральной больницы были дополнительно выделены денежные средства в размере 5 миллионов рублей, — сообщили в региональном Минздраве.

В ведомстве добавили, подрядчика, который будет ремонтировать крышу, а также сроки работ, определят в соответствии с законом РФ по факту проведения конкурсных процедур.

Исходя из данных сайта Госзакупок, стартовая стоимость ремонта составляет 9,4 миллиона рублей. Подать заявки на конкурс участники могут до 7 октября.

Ранее мать 9-летней Эвелины Гурьяновой заявила, что ее девочка погибла в стенах больницы Краснообска не от рака, а от больничной инфекции. По словам женщины, ее дочка — не единственная жертва. Так, она заявила, что по этой же причине скончался еще один пациент медучреждения — онкобольной мальчик.

Ранее в Минздраве сообщали, от инфекционных осложнений в больнице Краснообска за 8 месяцев 2021 года умерли 2 ребенка.

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