Вирусолог объяснил, почему у новосибирцев долго сохраняется положительный тест на коронавирус

Вирусолог объяснил, почему у новосибирцев долго сохраняется положительный ПЦР-тест на коронавирус. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Некоторые новосибирцы, перенесшие ковид, заявили, что ПЦР-тест долгое время показывал у них положительный результат. При этом симптомы болезни уже отсутствовали. Об этом они рассказали КП-Новосибирск.

— Перенесла коронавирус довольно тяжело — лежала в больнице. Когда стало легче и, казалось бы, пора домой, ПЦР-тест продолжал показывать наличие вируса в организме. Симптомы болезни при этом уже отсутствовали. Не выписывали, пока наконец не пришел отрицательный мазок. У некоторых пациентов «ковидария», по их словам, тест был положительным три недели, а то и больше. Им, с виду здоровым, приходилось находиться в стационаре до получения отрицательных результатов тестов мазков, — поделилась с КП-Новосибирск сибирячка Татьяна.

Она добавила, некоторых пациентов с положительным ПЦР-тестом, которые пролечились в больнице минимум 2 недели, все же выписывали. При этом им нужно было продолжать соблюдать самоизоляцию и лечиться на дому.

О том, почему положительный тест на коронавирус сохраняется больше месяца, корреспонденту КП-Новосибирск рассказал новосибирский вирусолог Сергей Нетесов.

— При тяжелых случаях заболевания, когда человек болеет больше 10 дней, конечно, будет положительный тест довольно долго. Сколько он будет положительным, зависит от тяжести заболевания и от того, когда пропали симптомы. Детально знаю два случая в своей семье, когда уже после того, как температура спала, еще несколько дней тест был положительным. Это говорит о том, что вирус продолжает вырабатываться и выделяться человеческим организмом. Если такого человека выпустить в свет, он будет заражать других людей, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Нетесов, бывший заместитель по научной работе Генерального директора Центра «Вектор», молекулярный биолог заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ, — При этом врачи действуют согласно временным методическим рекомендациям, которые периодически модернизируются. Например, если пожилой человек живет один, у него уже пропали симптомы и ему морально тяжело в больничных стенах, его могут отпустить домой. Однако ему нужно будет соблюдать самоизоляцию до отрицательного ПЦР-теста, — добавил ученый.

По мнению Сергея Нетесова, на длительность положительного ПЦР-теста влияет и активность иммунной системы человека — каждый организм переносит вирус по-своему.

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