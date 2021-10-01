Криминальные новости Новосибирска за неделю: Славу Марлоу обвинили в минировании школы, убийцу матери отправили в колонию

Рассказываем о необычных новостях из мира криминала за неделю. Фото: slavamarlow

Мы собрали криминальные новости Новосибирска за неделю: в нашей подборке вы узнаете о самых громких случаях за последние дни.

СЛАВУ МАРЛОУ ОБВИНИЛИ В МИНИРОВАНИИ ШКОЛЫ

В Новосибирске к матери музыканта пришли полицейские: они сообщили о том, что от имени музыканта пришло сообщение о минировании школы №99. б Слава Марлоу рассказал об этом на своей странице в Инстаграме и сказал, что никак не причастен к минированию.

ВЫНЕСЛИ ПРИГОВОР ЖЕНЩИНЕ, УБИВШЕЙ СВОЮ МАТЬ КИПЯТКОМ

В Новосибирске суд вынес приговор сибирячке, залившей мать-инвалида кипятком из чайника. Напомним, трагедия произошла 31 января 2021 года: 50-летняя дочь поссорилась с 70-летней матерью, которая не могла вставать с кровати из-за диабета.

СИБИРЯК ПОХИТИЛ КЕДРОВЫЕ ОРЕХИ НА 5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

В Улан-Удэ суд вынес приговор новосибирцу, который обманул логиста транспортной компании и украл 20 тонн кедрового ореха. Мужчине назначили 3 года и 2 месяца колонии общего режима.

ДВОЕ СИБИРЯКОВ ПОХИТИЛИ ЧЕЛОВЕКА

Они держали его взаперти в машине его и вымогали 350 тысяч рублей. Сейчас подозреваемые находятся с СИЗО.

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