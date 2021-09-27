К маме музыканта Славы Мэрлоу пришли полицейские: певца обвинили в «минировании» школы

В Новосибирске к матери музыканта Славы Марлоу (Артема Готлиба) пришли полицейские. Фото: slavamarlow
В Новосибирске к матери музыканта Славы Мэрлоу (Артема Готлиба) пришли полицейские. Они сообщили, что сообщение о минировании, поступившее в школу №99, было подписано именем ее сына. Об этом битмейкер рассказал в своем инстаграм.
— В мою школу от моего лица пришло сообщение о минировании. К маме в Новосибирске только что приходили оперативники, чтобы меня задержать. Это чья-то глупая шутка, я не имею отношения к минированию школ, — написал Слава в своих сторис.
Напомним, школу №99 на улице Чаплыгина, 59 эвакуировали днем в понедельник, 27 сентября. На месте работали экстренные службы.
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