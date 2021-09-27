В Новосибирске эвакуировали школу в центре города

Речь о СОШ № 99
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В понедельник, 27 сентября, в Новосибирске эвакуировали школу № 99 на улице Чаплыгина, 59. На место выехали экстренные службы. Об этом КП-Новосибирск сообщила главный врач скорой помощи Ирина Большакова.
— На место была направлена бригада медицины катастроф, — уточнила она.
В полиции заявили, что информация уточняется, а в МЧС случившееся не подтвердили.
Как пишут СМИ, школу могли эвакуировать из-за сообщения о минировании.
На момент публикации дозвониться до школы не удалось — там не берут трубки. Информация об инциденте уточняется.
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