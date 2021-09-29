Суд вынес приговор новосибирцу, укравшему кедровый орех на 5 миллионов рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Улан-Удэ суд вынес приговор новосибирцу, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере. Сибиряку удалось украсть 20 тонн кедрового ореха. А общая сумма ущерба составила 5,2 миллионов рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Республики Бурятии.

— Суд установил, в конце сентября 2020 новосибирец решил украсть орех, обманув логиста транспортной компании. Известно, что орехи принадлежали компании «Натуральные продукты», зарегистрированной в Новосибирске. Злоумышленник договорился с водителем, который не знал о его преступных намерениях, вывезти орех из Закаменска Республики Бурятия. А после попросил другого человека, который также не знал о его мошенничестве, продать орех. В результате орех реализовали Улан-Удэ, — сообщили подробности в республиканской прокуратуре.

Суд рассмотрел дело сибиряка и вынес ему приговор. В суде учли то, что преступную схему новосибирец провернул в период отбывания условного срока, а также и то, что тот не возместил ущерб. В результате ему назначили 3 года и 2 месяца колонии общего режима.

В прокуратуре уточнили, что приговор пока не вступил в законную силу.

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