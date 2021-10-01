Новосибирцы похитили парня и вымогали у него 350 тысяч рублей

В Новосибирске двое парней 19 и 20 лет похитили 22-летнего парня, чтобы вымогать у него деньги. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске двое парней 19 и 20 лет похитили 22-летнего парня, чтобы вымогать у него деньги. Их удалось задержать полицейским. В областном МВД рассказали подробности произошедшего.

— Двое мужчин затащили третьего в свою машину около одного из домов по улице Богдана Хмельницкого и не отпускали, требуя отдать им 350 тысяч рублей, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области. — Полицейскими был также установлен второй эпизод вымогательства со стороны задержанных: угрожая 18-летнему парню они требовали у него 20 тысяч рублей.

Сейчас против сибиряков возбуждены уголовные дела по статьям 163 УК РФ и 126 УК РФ за вымогательство и похищение человека.

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