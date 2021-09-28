В Новосибирске вынесли приговор дочери, убившей мать-инвалида кипятком из чайника

Подсудимая получила 5,5 лет колонии вместо 8,5 лет Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске суд вынес приговор сибирячке, залившей мать-инвалида кипятком из чайника. Трагедия произошла 31 января 2021 года в квартире дома на Гусинобродском шоссе. 50-летняя дочь поссорилась с 70-летней матерью-инвалидом, которая не могла вставать с кровати из-за диабета. Подсудимая вылила на пенсионерку кипяток из чайника, женщина получила ожоги 25 % тела.

Врачи два месяца боролись за жизнь пенсионерки, однако не смогли спасти ее. После ее смерти дочь отправили под домашний арест.

— Подсудимая страдала от алкоголизма, часто устраивала скандалы, за матерью-инвалидом не ухаживала совсем. Суд вынес ей приговор: пять с половиной лет колонии общего режима. Также подсудимая должна будет выплатить 600 тысяч рублей родственникам в качестве компенсации, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок.

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