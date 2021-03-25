Сибирячка жестоко убила 70-летнюю мать, вылив на нее кипяток из чайника

Пенсионерка скончалась спустя два месяца в больнице.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Дзержинском районе Новосибирска доме на улице Толбухина произошло чудовищное преступление. Родная дочь обварила свою пожилую мать в кипятке. От сильнейших ожогов пенсионерка скончалась в больнице.
— 31 января 50-летняя женщина умышленно вылила кипяток из чайника на свою мать. Пенсионерку госпитализировали в ожоговый центр областной больницы. Спустя два месяца пожилая женщина скончалась. Сибирячка получила ожоги 25% тела, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
По подозрению в убийстве задержали дочь умершей пенсионерки. Сейчас в деталях этой страшной истории разбираются следователи.
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