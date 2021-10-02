Последние новости Новосибирска на 1 октября 2021 года: пропали два рыбака, идет четвертая волна коронавируса

Главные новости на 2 октября 2021 года.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 2 октября 2021 года: о главных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

ДВА РЫБАКА УПАЛИ С ЛОДКИ И ПРОПАЛИ

Лодка с тремя рыбаками перевернулась под Новосибирском: из них двое мужчин поплыли к берегу, но пропали. Спасатели ищут их больше 12 часов.

ЧЕТВЕРТАЯ ВОЛНА КОРОНАВИРУСА

Новосибирский ученый Сергей Нетесов рассказал о том, что третья волна коронавирусной инфекции плавно переходит в четвертую. Также он заявил, что в тех странах, где низкий процент вакцинированных людей, смертность продолжает оставаться на неизменном уровне.

ЛДС ГОТОВ НА 50%

Ледовый дворец спорта возле строящейся станции метро «Спортивная» возведен на половину. Сейчас в нем планируется запуск отопления: стройку собираются завершить к осени 2022 года.

ПОВРЕЖДЕНИЯ НА ТЕПЛОСЕТЯХ

Отопительный сезон в Новосибирске начался с 211 повреждения на теплосетях. Их оперативно устраняют. Причина — неотрегулированное внутридомовое оборудование.

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