Новосибирский вирусолог рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе

Снизить число зараженных поможет вакцинация, считает ученый Фото: Олег УКЛАДОВ

Новосибирский ученый Сергей Нетесов рассказал о том, что третья волна коронавирсуной инфекции плавно переходит в четвертую. Об этом ученый завил на пресс-конференции посвященной программе мероприятий OpenBio-2021 в наукограде Кольцово.

— Третья волна еще толком не закончилась, и она фактически перешла в новую волну. Связано это с тем, что у нас обновились контингенты в школах, университетах и, кроме того, люди вернулись из отпусков. И это все, конечно, перемешало всех снова. И кроме всего прочего в конце июля начал доминировать вариант Дельта. Все это привело к тому, что мы находимся на пороге четвертой волны, — рассказал ученый.

Также он заявил, что в тех странах, где число вакцинированных людей высокое, смертность фактически не прирастает. А там, где низкий процент, как у нас, смертность продолжает оставаться на том же уровне.

Сравнивая прошлогоднюю ситуацию и нынешнюю, вирусолог отметил, что год назад существовали жесткие меры, но заболеваемость была существенно ниже, чем сейчас. Сейчас заболеваемость выше, и люди продолжают игнорировать меры предосторожности. Также он призвал понимать всю серьезность ситуации с вирусом и всячески защищать свое здоровье.

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