Дома ждут шестеро детей: под Новосибирском два рыбака упали с лодки и пропали

Дмитрий (слева) и Николай (справа) пропали, а Евгений (в центре) смог спастись. Фото: соцсети.

Лодка с тремя рыбаками перевернулась под Новосибирском — двое мужчин поплыли к берегу, но пропали. Третий смог спастись — он зацепился за корягу и выжил, хотя и не умеет плавать. Спасатели и полиция уже проверили 10 километров берега. Подробнее о происшествии — в материале КП-Новосибирск.

Трое друзей — Николай, Дмитрий и Евгений — решили порыбачить на Оби возле села Малышево. Поставили сети. В ночь на 1 октября сели в надувную лодку, поплыли проверять улов. Рыбы не было, а сама сеть зацепилась за корягу, и мужчины стали вытаскивать снасти. Тащили сеть втроем, будто невод, но произошло ЧП: внезапно лодка перевернулась, и рыбаки оказались в воде.

— Один из них — Евгений — плавать не умеет, его понесло течением. Парень зацепился за корягу и стал звать на помощь. А Николай с Дмитрием старались выплыть и гребли к берегу в темноте. С тех пор их никто не видел, — рассказал КП-Новосибирск местный житель.

Крики Евгения услышали другие рыбаки, подплыли к нему на лодке и доставили на берег. Позвонили спасателям, в полицию — вскоре местные жители организовали поиски. Полицейские всю ночь проверяли берег на 10 километров ниже по течению, а также окрестности, но не нашли ни лодки, ни рыбаков...

В пресс-службе управления МЧС по Новосибирской области подтвердили: пропали двое рыбаков, сейчас к поискам привлечены спасатели Бердского отряда МЧС, в том числе водолазы. Знакомые и родные пропавших не теряют надежды, что рыбаки живы и вскоре их найдут.

— Мы надеемся, что парни выплыли и где-то потерялись, остались без телефонов и вскоре найдутся. Оба крепкие ребята, им где-то по 30-40 лет. У них семьи, у каждого по трое детей. Идут поиски, местные жители искали по берегу с утра, теперь подключились спасатели МЧС и водолазы, — рассказал друг пропавших Максим Мусохранов.

Редакция КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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