В Новосибирске отопительный сезон начался с повреждений на сетях

В прошлом году подобных нарушений было меньше Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала отопительного сезона в Новосибирске выявили уже 211 повреждений на теплосетях. Причина — неотрегулированное внутридомовое оборудование. Об этом стало известно на брифинге, прошедшем в четверг, 30 сентября.

— С начала старта отопительного сезона в Новосибирске на тепловых сетях выявлено более 210 повреждений, столько же устранено еще остается более ста дефектов. Режим работы персонала переведен буквально на 24/7, без выходных производим устранение всех повреждений, — сообщил советник исполнительного директора Новосибирской теплосетевой компании Петр Бажин.

Известно, что за аналогичный период 2020 года повреждений было меньше, в текущем году на 20% больше. Для устранения проблем также будут привлекаться сторонние ресурсы.

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