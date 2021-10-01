В Новосибирске строящийся ЛДС готов на 50%

На объект потратят более 22, 5 миллиарда рублей. Фото: zsnso.ru

В Новосибирске строящийся ЛДС к Молодежному чемпионату мира по хоккею готов уже более чем на 50%. Об этом рассказал глава Минстроя Иван Шмидт на сессии Заксобрания в четверг, 30 сентября.

— Первоочередная задача — закрытие теплового контура и запуск системы отопления. Уже сейчас готово свайное основание, возведен железобетонный каркас, смонтированы фермы-перекрытия, построены сети отопления. Приступили к работам по устройству бетонных полов, монтажу вентиляции, остеклению витражных систем, — сообщил министр.

Возведение объекта контролируют Минстрой и федеральные органы власти. Шмидт также подчеркнул, что работы необходимо завершить к осени 2022 года несмотря на то, что наблюдается дефицит рабочей силы. А это связано с тем, что, например, рабочие заболевают Covid-19, растет цена на стройматериалы и появляются корректировки в проекте. Здание должно быть сдано к осени 2022 года.

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