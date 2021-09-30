Последние новости Новосибирска на 30 сентября 2021 года: агент Кэт признала вину, Слава Марлоу рассказал о поборах в своей школе

Екатерина признала вину. Фото: соцсети.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 30 сентября 2021 года: обо всех самых важных событиях читайте в нашем материале.

АГЕНТ КЭТ ПРИЗНАЛА ВИНУ

Новый поворот появился в деле сибирячки Екатерины Калугиной, которая год назад вынесла из ювелирного магазине драгоценности на почти 4 миллиона рублей. Ранее агент Кэт отрицала свою вину, говоря, что она — всего лишь пешка в афере. Теперь же она изменила свою позицию.

СЛАВА МАРЛОУ РАССКАЗАЛ О ПОБОРАХ В ШКОЛЕ, ГДЕ ОН УЧИЛСЯ

21-летний музыкант из Новосибирска дал интервью на канале Юрия Дудя. Артем Готлиб рассказал, что учеников его класса просили сдать по 18 тысяч рублей на выпускной, поэтому праздник начинающей звезде пришлось пропустить.

ОЛЕГ ИВАНИНСКИЙ УШЕЛ С ДОЛЖНОСТИ ГЛАВВРАЧА НОВОСИБИРСКОГО ОНКОДИСПАНСЕРА

29 сентября главврач покинул свой пост. Он руководил медучреждением с 2018 года, а на недавних выборах его избрали депутатом Госдумы. На новом посту он пообещал отстаивать интересы регионального здравоохранения.

ОТМЕНИЛИ КОНЦЕРТ РЭПЕРА FACE

Певцу сообщили об этом представители минздрава области, связав отмену с эпидемиологической обстановкой. Выступления рэпера отменены и в других крупных городах России.

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