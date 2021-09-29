Олег Иванинский покинул пост главного врача новосибирского онкодиспансера.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В среду, 29 сентября, главврач онкодиспансера Новосибирской области Олег Иванинский покинул свой пост. Он руководил медучреждением с 2018 года, а на недавних выборах его избрали депутатом Госдумы. Об этом он рассказал на своей странице в Инстаграм.
— Согласно федеральному закону, депутат Государственной Думы не вправе заниматься любой оплачиваемой деятельностью, кроме научной или преподавательской, — написал Иванинский.
Он поблагодарил коллег за совместный труд и отметил, что на новом посту будет отстаивать интересы здравоохранения региона. Его главная цель — добиться возведения в области крупного онкологического центра.
Известно, исполняющим обязанности главврача Новосибирского онкодиспансера назначили Вадима Захарова.
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