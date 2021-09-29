Рэпер Face назвал причину отмены концерта в Новосибирске

Тур рэпера под угрозой срыва. Фото: Инстаграм @facepublicenemy
Известный рэп-исполнитель Face рассказал в своей соцсети Инстаграм причину массовой отмены его концертов, в том числе в Новосибирске. Концерты артиста отменили сразу в нескольких городах.
— Что касается Новосибирска, позвонили из министерства культуры области и, несмотря на мою готовность провести концерт в строгом соответствии с любыми законными требованиями и ограничениями, площадка (единственная в городе) не взяла на себя такой риск, — написал рэпер в своем блоге.
По мнению артиста, причины отмены его выступлений в том, что он открыто выражает свою гражданскую позицию. Тур рэпера должен был быть этой осенью, но теперь он под угрозой срыва.
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