Рэпер Face назвал причину отмены концерта в Новосибирске

Тур рэпера под угрозой срыва. Фото: Инстаграм @facepublicenemy

Известный рэп-исполнитель Face рассказал в своей соцсети Инстаграм причину массовой отмены его концертов, в том числе в Новосибирске. Концерты артиста отменили сразу в нескольких городах.

— Что касается Новосибирска, позвонили из министерства культуры области и, несмотря на мою готовность провести концерт в строгом соответствии с любыми законными требованиями и ограничениями, площадка (единственная в городе) не взяла на себя такой риск, — написал рэпер в своем блоге.

По мнению артиста, причины отмены его выступлений в том, что он открыто выражает свою гражданскую позицию. Тур рэпера должен был быть этой осенью, но теперь он под угрозой срыва.

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