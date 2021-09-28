Слава Марлоу рассказал о поборах в новосибирской школе, где он учился

Слава Марлоу (Артем Готлиб) дал интервью на канале Юрия Дудя. Фото: Кадр из видео

Репер и битмейкер Слава Марлоу (Артем Готлиб) дал интервью на канале Юрия Дудя. Музыкант рассказал о своей жизни в Новосибирске и о том, почему пропустил школьный выпускной.

— У меня прикольная школа: были учителя, которые меня поддерживали, с которыми было комфортно. Были друзья. Но в целом я учебу в школе я не любил никогда — это какой-то прикол большой: 11 лет жизни у тебя по расписанию проходят. Многие вещи мне удалось простить с трудом. Ну, например, у меня была история, как меня хотели выгнать из школы, когда я покрасил волосы, — вспоминает сибиряк.

Битмейкер также рассказал, что к школьному выпускному у его класса потребовали сдать 18 тысяч рублей. Половина этой суммы, по словам музыканта, должна была пойти на подарки учителям. Поэтому он решил вместо этого остаться дома и провести этот вечер вместе с мамой.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что Славу Марлоу обвинили в минировании школы №99, в которой он учился. Об этом музыкант рассказал на своей страничке в инстаграме. Он написал, что домой к его маме пришли полицейские и сообщили, что в школу поступило сообщение о минировании, подписанное именем ее сына.

Смотреть видеосюжет Слава Марлоу рассказал Юрию Дудю о жизни в Новосибирске и поборах в школе

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Об этом музыкант рассказал в своем инстаграме (подробнее).

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