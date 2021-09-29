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Общество29 сентября 2021 3:00

Последние новости Новосибирска на 29 сентября 2021 года: режим повышенной готовности продлили, сибиряки пожаловались на школьные обеды

Рассказываем последние новости Новосибирска на 29 сентября 2021 года
Надежда РЫЖКИНА
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Сообщаем главные новости на 29 сентября.

Сообщаем главные новости на 29 сентября.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости Новосибирска на 29 сентября 2021 года в нашей подборке: обо всем важном вы узнаете в нашем материале.

РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ ПРОДЛЕН НА ДВА МЕСЯЦА

Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Противоковидные меры безопасности будут действовать до конца ноября.

В БОЛЬНИЦЕ УМЕРЛИ ДВОЕ ОНКОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ

Прокуратура Новосибирской области проверит больницу Краснообска, в которой скончались двое детей с онкологией. Родители уверены, что дети умерли из-за инфекции, которая «гуляет» по медучреждению.

МУЖЧИНА ПИНАЛ СВОЮ ДЕВУШКУ НА ГЛАЗАХ У ПРОХОЖИХ

Жители Северо-Чемского жилмассива стали свидетелями того, как мужчина ногами избивал женщину. Очевидцы засняли это на видео, позже трое мужчин оттащили сибиряка. Теперь его разыскивает полиция.

СКРЕПКА В ШКОЛЬНОМ ОБЕДЕ

В поселке Чаны Новосибирской области родители учеников из школы № 1 пожаловались на плохое питание в столовой. Они отмечают, что дети воротят нос от еды, в которой, к тому же, детям попалась скрепка. Директор же уверен, что еда всегда свежая. Однако родители собираются жаловаться в местную администрацию.

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