«Кричал, что она спит со всеми»: в Новосибирске мужчина пинал свою девушку на глазах у прохожих

Жители Северо-Чемского жилмассива стали свидетелями того, как мужчина ногами избивал женщину. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске жители Северо-Чемского жилмассива стали свидетелями того, как мужчина ногами избивал женщину. К счастью, несколько проходивших мимо мужчин не остались в стороне, и оттащили сибиряка. Все произошедшее люди засняли на видео, позже ролик попал в сеть.

— Этот невменяемый избивал, по всей видимости, «любимую женщину». На всю улицу кричал что-то вроде того, она спит со всеми, — рассказали очевидцы в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск». — Спасибо трем мужчинам, которые все-таки осмелились спустя некоторое время подойти и оттащить его.

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что никаких обращений по данному факту в полицию пока не поступало.

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