В Новосибирской области режим повышенной готовности продлили на два месяца.
Фото: Олег Укладов
Во вторник, 28 сентября, стали известны сроки действия режима повышенной готовности в Новосибирске. Его продлили до ноября 2021 года. Об этом на совещании сообщил мэр города Анатолий Локоть.
Мэр уверен, ковидную ситуацию в Новосибирске нельзя назвать критичной. Однако она требует соблюдения профилактических мер, а также массовой вакцинации. По словам Анатолия Локтя, вакцинация в городе еще не достигла нужного уровня. Поэтому нужно наращивать ее темпы.
Ранее КП-Новосибирск писала, режим повышенной готовности предложил продлить глава областного Роспотребнадзора Александр Щербатов. Его инициативу поддержал губернатор региона Андрей Травников. Он попросил Минздрав подготовить для этого необходимые документы.
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