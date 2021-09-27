Продление режима повышенной готовности в Новосибирской области: губернатор Андрей Травников сделал заявление

Продление режима повышенной готовности в Новосибирской области обсудили на оперативном совещании в правительстве. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Продление режима повышенной готовности в Новосибирской области обсудили на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 27 сентября. В регионе приняли решение продлить действие ограничительных мер из-за коронавируса.

— У нас выявляемость ковида три недели практически на одном и том же уровне. Предлагаю рассмотреть вопрос о продлении режима повышенной готовности. Ситуация сложная, нестабильная и требует проведение профилактических мероприятий, — заявил на оперативном совещании глава областного Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Губернатор Андрей Травников поддержал его инициативу:

— Поддерживаю. Ситуация не предполагает нашего послабления. Очевидно, четвертая волна придет в каком-то виде, расслабляться нельзя. Просьба Минздраву подготовить соответствующие документы, — заявил Андрей Травников.

При этом конкретные сроки действия режима повышенной готовности на совещании не озвучили.

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