«В еде даже скрепку нашли!»: в Новосибирской области родители школьников жалуются на питание в столовой

По словам родителей, дети остаются голодными. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Чаны Новосибирской области родители учащихся из школы № 1 пожаловались на плохое питание в столовой. Сразу несколько мам отмечают, что дети постоянно приходят домой голодные, воротят нос от школьных обедов. А тут еще одно неприятное событие, бросающее тень на столовку: одна из девочек сказала, что нашла в супе скрепку. Директор же уверен: повара у них замечательные, еда отменная. Кто же прав и откуда взялась скрепка — разбиралась корреспондент КП-Новосибирск.

«А ЕСЛИ БЫ ПРОГЛОТИЛА?»

Маленький саботаж столовой дети устраивают не сговариваясь. Ребятня жалуется родителям: суп как будто вчерашний, гречка сухая, заветренная, глотать ее тяжело, а подливки не дают. Вот и стоят полные макарон и той самой гречки тарелки на столе для сбора грязной посуды. Дети не доедают, потому что им не вкусно. Родители отмечают, что питаются их дети бесплатно.

— Ребенок жалуется, что еда постоянно сухая. Приходится есть один хлеб с маслом и чай. Сын приходит домой и говорит, что не наелся, что голодный, что мало дали, — рассказала КП-Новосибирск одна из мам.

По словам женщины, недавно в школе произошел очень неприятный инцидент. На одном из обедов старшеклассница достала из еды скрепку от степлера.

— А если бы она проглотила ее? Это же мог быть разрыв пищевода и повреждение других внутренних органов. Мы ходили к директору, но никаких результатов это не дало. Кажется, никого даже не наказали, — возмущается женщина. — Вот так и будут наши дети вчерашними супами из скрепок питаться…

«ЭТО БЫЛА ЧЬЯ-ТО ШУТКА»

Мы поговорили с директором школы Людмилой Викторовной Матюхой. Она рассказала, как, по ее мнению, обстоят дела со школьным питанием.

— Инцидент с канцелярской скобкой, к сожалению, действительно, произошел. Администрация школы незамедлительно на данный факт отреагировала: проинформировала родителей обучающейся основной школы. Ведется внутреннее расследование. Составлены акты, собраны фото и видео материалы, которые говорят о том, что нарушений среди сотрудников столовой не выявлено. — прокомментировала КП-Новосибирск Людмила Викторовна.

По словам руководителя, за месяц родители уже несколько раз проводили контроль питания школьников. Они собирали группу и приходили в столовую.

—Еда в столовой всегда свежая, по этому поводу не было никаких обращений. Была встреча администрации школы с родителями из двух классов начальной школы. Родители увидели весь процесс организации питания в школе, попробовали приготовленные блюда. Составленные акты подтверждают, что со стороны родительской общественности нет претензий , — уверен руководитель. — Конечно, питание в школе сегодня- большая ответственность, решение серьезных проблем на всех этапах его организации, тем более для таких больших школ. Продолжаем в данном направлении серьезную работу.

Родители же отвечают, что раз на раз не приходится. В основном еда все-таки невкусная. Теперь они собираются жаловаться в местную администрацию: пусть школу проверят другие дегустаторы — из департамента образования…

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