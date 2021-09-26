Последние новости Новосибирска на 26 сентября 2021 года: косуля-терминатор, вооруженные силовики в детском саду и город для Олимпиады

Последние новости Новосибирска на 26 сентября 2021 года. Фото: Аст-54, Алена МАРТЫНОВА, Архив "КП"

Мы собрали последние новости Новосибирска на 26 сентября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

КОСУЛЯ ОТДЕЛАЛАСЬ ИСПУГОМ ПОСЛЕ ДТП

В Новосибирской области 37 животных попали в ДТП. Такова статистика текущего года. И лишь один зверь – молодая косуля – оказался неуязвимым.

Машина сбила животное 24 сентября в Болотнинском районе. На место происшествия примчались полицейские и ветеринар. Оказалось, что косуля невредима. Не зверь, а терминатор!

ГВАРДЕЙЦЫ ОЦЕПИЛИ ДЕТСКИЙ САД

Машины силовиков примчались к детскому саду на улице Курганской. За считанные минуты территорию вокруг садика оцепили гвардейцы, а кинолог с собакой приступил к поиску… Ничего страшного, к счастью, не произошло. Но зато в соцсетях эта история стала поводом для шуток. Мол, все дело в шестилетних иноагентах.

ПОМЕНЯЛ НЕО НА ИГОРЯ

В России детям все чаще дают старинные имена - Елисей, Ярополк, Велеслав, Евдокия, Агафья, Аглая. Но есть и другая тенденция: взрослые люди меняют свои имена на новые - порой мистические и даже зловещие. А, бывает, приходится отказаться от необычного имени в пользу классического.

МОЖЕТ ЛИ НОВОСИБИРСК СТАТЬ ОЛИМПИЙСКИМ ГОРОДОМ

По интернету разлетелась идея о проведении очередной Олимпиады в Новосибирске. Якобы на это право претендуют шесть российских городов — Ростов-на-Дону, Владивосток, Пермь, Новосибирск, Сочи и Уфа. Впрочем, шанс сибирской столицы, похоже, не высок.

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