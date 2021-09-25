Косуля в шоке: на ДТП с участием зверя съехались ГИБДД, ветеринар и госинспектор

В Новосибирской области косуля стала участником ДТП.
Фото: Архив "КП"
В Болотнинском районе под машину попал необычный «пешеход». Им оказалась косуля. Точнее – оказался, поскольку автомобиль сбил самца.
Пострадавший не смог прокомментировать свое самочувствие, так что водитель решил вызвать полицию.
- На место также выехали ветврач и госинспектор отдела охраны животного мира министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, - сообщает Минприроды региона. - Самец косули, возрастом чуть более двух лет, после столкновения с автомобилем находился в сознании, но в состоянии шока.
Надо полагать, что появление рядом полиции и чиновника повергло зверя в еще больший шок. К счастью, косуля отделалась психологическими травмами. А вот физическое состояние оказалось отличным. К такому выводу пришел ветеринар.
Воздержавшись от дачи объяснений и не жалуясь на водителя, косуля проследовала в лес.
- На территории Новосибирской области это уже 37 случай ДТП с участием дикого животного, но первый, в результате которого животное не пострадало, - говорят в Минприроды.
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