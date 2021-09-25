Новосибирск вписали в претенденты на проведение Олимпийских игр в 2036 году Фото: Алена МАРТЫНОВА

По интернету разлетелась идея о проведении очередной Олимпиады в Новосибирске. При этом, соцсети и даже некоторые официальные СМИ рассматривают эту идею как реальный шанс города на главное спортивное событие мира.

Возможно, источником такой новости является портал URA.RU. Во всяком случае, несколько авторов ссылается на информацию именно этого ресурса.

«Шесть российских городов готовы провести в 2036 году летние Олимпийские игры — Ростов-на-Дону, Владивосток, Пермь, Новосибирск, Сочи и Уфа», - говорится на сайте «Ура», однако портал в свою очередь никак не объясняет происхождение такой информации. Можно предположить, что компетентные органы не заявляли о шансах Новосибирска на проведение Олимпиады.

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