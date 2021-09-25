Силовики оцепили детский сад в Новосибирске, полиция объяснила причину

В Новосибирске силовики оцепили детский сад. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Жители Новосибирска обратили внимание на то, что силовики съехались к детскому саду в Ленинском районе.

«На улице Курганской, 20 территорию вокруг детского сада «Калейдоскоп» перекрыли бойцы Росгвардии», - сообщил паблик «АСТ-54».

На фотографии, действительно, видно людей в форме спецподразделения и два служебных автомобиля. Однако обошлось без происшествий.

- Поступило сообщение о неком предмете возле детского сада. Выдвинулись сотрудники полиции с кинологом. Обследовали, ничего не нашли, - прокомментировал КП-Новосибирск представитель областного управления МВД России Артем Аверин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.