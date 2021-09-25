Силовики оцепили детский сад в Новосибирске, полиция объяснила причину

В Новосибирске силовики оцепили детский сад.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Жители Новосибирска обратили внимание на то, что силовики съехались к детскому саду в Ленинском районе.
«На улице Курганской, 20 территорию вокруг детского сада «Калейдоскоп» перекрыли бойцы Росгвардии», - сообщил паблик «АСТ-54».
На фотографии, действительно, видно людей в форме спецподразделения и два служебных автомобиля. Однако обошлось без происшествий.
- Поступило сообщение о неком предмете возле детского сада. Выдвинулись сотрудники полиции с кинологом. Обследовали, ничего не нашли, - прокомментировал КП-Новосибирск представитель областного управления МВД России Артем Аверин.
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