Вместо Лёши - Люцифер: в России растет мода на смену имени

Алексей Южанин уже несколько месяцев живет с новым паспортом. По нему он - Люцифер. Фото: vk.com Фото: СОЦСЕТИ

А не поменять ли мне что-нибудь в своей жизни? Чтобы прям кардинально. О! Сменю-ка себе имя. Видимо, примерно так рассуждают некоторые россияне и идут в ЗАГС, чтобы переписать свои данные - имя, фамилию, а может быть и отчество.

Например, в Сибири работает юристка, которая раньше была Надеждой, а теперь носит двойное имя – Герда-Россия. Герда – значит «защитница», а Россией сибирячка назвала себя из патриотических соображений.

Житель Барнаула устал быть Игорем и записал в паспорте имя Нео – такое, как у главного героя «Матрицы». Правда, спустя годы вновь стать Игорем.

В Новосибирской области ролевик, скрывающий прежнее имя, выбрал новое - Ломион Хорвэграуг Морион Норнорос Яэрэ а’Моритарнон. Звучит, словно он – герой фэнтези. Свое перевоплощение Ломион объясняет витиевато. Мол, это синтез имен его предков.

- Если окунуться в историю, то в свое время каждое имя у каждого человека имело свое значение. В некоторых случаях, это укладывалась в одно слово, в некоторых случаях это была какая-то фраза, связанная с каким-либо событием, особенностью человека, - рассказывал Ломион в интервью КП-Новосибирск. - Дальнейшие поколения после этого человека носили его фамилию, или прозвище, которое прилипало и становилось задокументированным.

Не менее странно звучит новое имя экс-кандидата в мэры Новосибирска Алексея Южанина. Теперь он - Люцифер Кончаков-Богратион.

- Это, вообще, очень долгая история. Она с детством связана - с моей фамилией, с родителями и прочее. Я давно с этим именем неофициально. Но официально решил сделать это сейчас. Чаще всего человек в моменте что-то для себя понимает и принимает и решается на смену. Мой случай - не такой. С детства я знал, что это мое имя, - ответил Люцифер Владимирович на вопрос КП-Новосибирск.

Обычно, меняя себе имена и фамилии, люди выбирают что-нибудь менее звучное. Одна из популярных причин такого поступка – желание подчистить биографию и, например, сбить со следа кредиторов. Но, конечно, если человек становится Ломионом Хорвэграугом, или Люцифером, причины явно другие.

Кандидат психологических наук Антон Тараканов полагает, что порой поводом становится желание переписать свою судьбу:

- Смена имени - это очень крутой поворот в жизни человека. И так очень часто делают люди, которые, скажем так, разочаровались в своем имени. Ведь очень часто за ним закреплены определенные качества, свойства, стороны личности. И вот, желая быть более совершенным, что ли, желая быть другим, желая достичь чего-то, чего человек не смог с этим именем, он очень часто идет на такой шаг.

Закон, конечно, ограничивает фантазию людей. Но не сильно. В России нельзя получить имя, основанное не бранном слове, а также содержащее какие-либо титулы, должности и ранги. Так, например, военному пенсионеру из Новосибирска Юрию Бабину отказали, когда он пожелал себе имя «Президент-Великой-России-Бабин».

Более строгие в законе об именах шведы не позволили супружеской паре назвать сына Владимиром Путиным.

В России разрешили бы. Кстати, в Туве особенно популярна фамилия другого политического деятеля. Там сыновей стали чаще называть Шойгу. Хотя у министра обороны это - фамилия. Кто знает, может в будущем многочисленные тувинцы по имени Шойгу станут успешным военными.

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