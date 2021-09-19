Новосибирец Люцифер судится с церковью из-за «дьявольского» имени

Мужчина получил паспорт с новым именем в 2021 году. Фото: Соцсети

В Хамовническом районном суде города Москвы рассматривают иск 45-летнего Люцифера Владимировича Кончакова-Багратиона из Новосибирска. Мужчина хочет взыскать моральную компенсацию с РПЦ (Русская православная церковь. — Ред.) за то, что его имя употребляется в негативном ключе. Он считает, что ассоциация с дьяволом порочит его честь и достоинство.

«НЕСУ СВЕТ»

Люцифер Кончаков-Багратион в прошлом носил самое обычное имя, звали его Алексей Южанин. Мужчина известен как общественник, летом этого года он получил новый паспорт с новым именем. По словам сибиряка, он с самого детства чувствовал и понимал, что его должны звать именно так.

— Родные и близкие спокойно отнеслись к моему решению и приняли его, — рассказал КП-Новосибирск Люцифер.

Иск поступил в столичный суд 14 сентября. Мужчина подробно описывает, как РПЦ порочит его новое имя.

— Мое имя в переводе с латинского языка буквально значит «несущий свет». Другого смысла в этом быть просто не может. Православная церковь употребляет это слово не в том смысле, который заложен в него изначально. РПЦ осуществляет пропаганду отождествления Люцифера и Сатаны. Это привело к тому, что имя стало нарицательным и не только дискредитирует людей, названных им, но и несет негативный смысл, — продолжает сибиряк.

Судя по иску, мужчина выдвинул к РПЦ несколько условий. Основное — признать сведения, распространяемые про Люцифера, не соответствующими действительности, а также опубликовать информацию об этом в СМИ. Также Люцифер хочет взыскать моральную компенсацию в размере 666 рублей.

— Денежная компенсация весьма символична. Дело не в деньгах, а в том, что эта цифра зарекомендовала себя негативным образом. Многие люди вообще воспринимают ее как дьявольскую. Если смотреть на эту цифру без социальных стереотипов, то в астрологии она обозначают планету Венеру. Всем известно, что это богиня любви, — объясняет Люцифер.

БЫЛ КОНТАКТ

Интересно, как сам сибиряк относится к религии и религиозным людям. Мы задали ему вопрос прямо, но получили очень неоднозначный ответ. Люцифер утверждает, что знаком с Богом лично...

— А вы верующий человек? Какие у вас отношения с Богом и как вы относитесь к верующим?

— Я человек не верующий, а знающий. Религия занимается очень важными и серьезными вопросами. У большинства людей нет возможности проверить, поэтому они доверяют. Религиозные организации часто злоупотребляют доверием, которое им оказывают. Мне не нужно верить, потому что у меня был опыт. Можно назвать его мистическим или экстрасенсорным. В рамках этого опыта я получил контакт с Богом, а точнее, с тем, что люди так называют. Это Вселенная, которая осознает себя и свой интерес.

Вопросы, которые Люцифер собирается поднять на суде, многим покажутся явно провокационными. Но сам истец этого не признает. Вот что он ответил:

— Я провоцирую РПЦ отреагировать. Все, что я от них хочу, я указал в иске. А именно не искажать сведения, не лгать и не врать. Знаю, что процесс будет долгим. Я провоцирую православие на честную игру и на честное отношение к людям.

Иск пока только поступил в суд, заседание по его рассмотрению еще не назначено.

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