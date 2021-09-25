Последние новости Новосибирска на 25 сентября 2021 года: подробности убийства девочки и ее матери, аноним угрожал школьникам расстрелом

Мужчина. убивший жену и дочку. сознался в преступлении. Фото: соцсети.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 25 сентября 2021 года: публикуем подборку самых важных событий за последний день.

СИБИРЯК ЖЕСТОКО УБИЛ ДОЧЬ-ТРЕТЬЕКЛАССНИЦУ И ЕЕ МАТЬ

Стали известны новые подробности убийства, потрясшего весь Чановский район. Напомним, ранее было установлено, что там 57-летний мужчина из-за ревности убил свою 47-летнюю бывшую жену и дочь. Оказалось, женщина бросила мужчину, с которым прожила 30 лет, и ушла к тому, в кого была влюблена со школы. За это бывший муж устроил кровавую месть.

АНОНИМ НАПУГАЛ ШКОЛЬНИКОВ УГРОЗАМИ

Учеников Станционно-Ояшинской средней школы напугали угрозы, которые им в «WhatsApp» писал некто под ником Иуда. Аноним обещал прийти в школу и устроить расстрел, ссылаясь на трагедию в Перми. На занятия пришла лишь малая часть учеников, также в школу приехали силовики

В Новосибирске школьники избили одноклассника

В Новосибирске 10-летние школьники поваляли в грязи и избили одноклассника, попутно снимая драку на телефон. Мама пострадавшего узнала про избиение сына случайно: видео с его участием ей отправили другие родители.

СОБАКУ НОВОСИБИРСКИХ ТУРИСТОВ ЗАСТРЕЛИЛИ НА КАВКАЗЕ

В горной Кабардино-Балкарии пастух застрелил любимую хаски туристов из Новосибирска. Мужчина утверждает, что собака загрызла его баранов, однако сами хозяева считают эту версию абсурдной.

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