Новосибирских подростков напугали сообщения с угрозами о повторении в их школе трагедии в Перми

Школьники получили в соцсетях сообщения от неизвестного пользователя, который перепугал их своими угрозами.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Школьники из поселка Станционно-Ояшинский получили в соцсетях сообщения от неизвестного пользователя, который перепугал их своими угрозами. Об этом сообщает телеграмм-канал «Инцидент Новосибирск» со ссылкой на местных жителей.
Неизвестный намекнул, что в местном учебном учреждении может произойти повторении трагедии в Перми, где студент ПГНИУ открыл стрельбу прямо в университете. По официальным данным, в результате случившегося погибли 6 человек, 24 ранены.
С угрозами новосибирским школьникам сейчас разбираются правоохранительные органы, по данному факту проводится проверка.
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