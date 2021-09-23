Новосибирских подростков напугали сообщения с угрозами о повторении в их школе трагедии в Перми

Школьники получили в соцсетях сообщения от неизвестного пользователя, который перепугал их своими угрозами. Фото: Влад КОМЯКОВ

Школьники из поселка Станционно-Ояшинский получили в соцсетях сообщения от неизвестного пользователя, который перепугал их своими угрозами. Об этом сообщает телеграмм-канал «Инцидент Новосибирск» со ссылкой на местных жителей.

Неизвестный намекнул, что в местном учебном учреждении может произойти повторении трагедии в Перми, где студент ПГНИУ открыл стрельбу прямо в университете. По официальным данным, в результате случившегося погибли 6 человек, 24 ранены.

С угрозами новосибирским школьникам сейчас разбираются правоохранительные органы, по данному факту проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.