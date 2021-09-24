«Поставили в лужу на колени, били по очереди»: в Новосибирске школьники издевались над одноклассником и снимали это на видео

Ребенка били в течение года. Фото: скриншот из видео

В Новосибирске 10-летние школьники издевались над одноклассником и снимали это на телефон. Мама пострадавшего узнала про избиение сына случайно — видео с его участием ей отправили другие родители. На кадрах ребенка бьют группой и валяют в грязи. Женщина считает, что учителя проглядели конфликт и должны понести ответственность. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

Андрей* перешел в новую школу год назад, в 4-м классе. В прошлой школе был хорошистом и душой класса, а на новом месте начались проблемы.

— Нам понравилось, что школа новая. Думали, что тут и учителя хорошие, и образование. Однако все мои ожидания рухнули, когда нам дали молодую учительницу. Она будто только-только институт окончила и вообще не знала, как справиться с классом, — рассказала КП-Новосибирск Наталья, мама Андрея.

Женщина считает, именно педагог виновата в том, что в классе между ребятами не сложились отношения и новенького начали обижать. Сибирячка стала замечать, что ее сын то в грязных брюках домой придет, то с синяками. На вопрос: «Что случилось?» — ребенок отвечал нехотя, что-то выдумывал.

— Никто не говорил о том, что происходит в классе. Я узнала, что моего сына регулярно избивают, когда одна из родительниц скинула видео, где в главной роли мой сын и его одноклассники, — показывает кадры женщина.

На видео двое одноклассников держат Андрея, третий бьет. Потом мальчик вырывается и пытается нанести ответный удар. Однако один из противников падает на него сверху и начинает колотить.

Позже Андрей признался, что ребята издеваются так регулярно. Однажды избили, поставили в лужу на колени, изваляли в грязи.

После просмотра ролика Наталья позвонила классному руководителю и договорилась, что они вместе сходят к директору.

— Педагог так и не вышла на этот разговор. А директор никак не проявила заинтересованности к этой теме. Я пошла писать заявление в полицию, но и там сказали, что максимум с детьми и родителями проведут беседу, ведь обидчики слишком маленькие, — возмущается Наталья. — Но у меня вопрос: а педагоги куда смотрели? Они как-то ответят за этот буллинг?

В этом году Андрей пошел в 5-й класс, и женщина боится, что конфликт может продолжиться. Поэтому Наталья написала жалобу на школу в министерство образования Новосибирской области. Она надеется, что ей смогут помочь.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к Сергею Федорчуку, министру образования Новосибирской области:

— Я пока не видел обращения. Как только оно к нам поступит, я с ним ознакомлюсь и мы отправим в школу комиссию.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу Анне Малаховой. Она подсказала, что еще стоит сделать родителям в такой ситуации:

— Напишите также обращение в прокуратуру. Если проверки не помогут, подавайте гражданский иск к школе в суд, он защитит права ребенка.

* Имя мальчика изменено.

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