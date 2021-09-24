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Происшествия24 сентября 2021 16:43

«Говорил, она загрызла баранов»: хаски новосибирских туристов застрелил пастух на Кавказе

Сами сибиряки уверены, что их питомца убили ни за что
Галина СИМОНОВА
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Собаку застрелили во время отдыха.

Собаку застрелили во время отдыха.

В горной Кабардино-Балкарии пастух застрелил любимую хаски туристов из Новосибирска — Антона и Александры. Мужчина утверждает, что собака загрызла его баранов, однако сами хозяева считают эту версию абсурдной.

— В воскресенье, 19 сентября, сибиряки с питомцем отправились посмотреть на водопад «Девичьи косы». Собака шла первый отрезок пути на поводке, позже — свободно, гуляя по безлюдному ущелью, — сообщает КП-Ставрополь. — Через некоторое время Антон и Александра не дозвались пса, и отправились на его поиски обратно в поселок. Собака, как сказала билетер в кассе Национального парка, пробегала мимо. Женщина предупредила Александру, что собака погналась за бараном. Хозяйка бросилась следом спасать ее, но почти сразу раздался выстрел.

На пса был надет ошейник с медальонами, где были указаны контакты хозяев. Поэтому принять его за дикого волка пастух не мог. Хозяева хаски отказываются верить в то, что их любимый питомец мог загрызть кого-то из стада местного чабана: ведь собака была домашняя и никогда не проявляла ни к кому агрессии.

Сибиряки после случившегося написали заявление в полицию, они просят привлечь пастуха к ответственности. Тело погибшей собаки забрали на экспертизу, а стрелявшего мужчину допросили. Сейчас по данному факту проводится проверка.

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