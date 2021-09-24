«Он их выслеживал, подглядывал»: отец жестоко убил дочь-третьеклассницу и ее маму в Новосибирской области

Бывший муж (справа) признался в убийстве жены и восьмилетней дочери (слева). Фото: соцсети

В Чановском районе Новосибирской области от рук убийцы погибли женщина и ее дочь-третьеклассница. Преступником оказался отец девочки. Трагедия шокировала все окрестные села, хотя убийца постоянно угрожал женщине и говорил о мести за развод. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

«НАБЛЮДАЛ ИЗ СОСЕДСКОГО ОКНА»

Шокирующее убийство в селе Рождественка потрясло Новосибирскую область на прошлой неделе. Вечером 15 сентября в собственном доме были жестоко убиты 47-летняя Анна и ее восьмилетняя дочь. Следователи насчитали на телах жертв более 30 ножевых ранений, а наутро задержали подозреваемого — бывшего мужа Анны и отца девочки. 57-летний скотник Юрий признал вину в двойном убийстве. Хотя изначально не планировал сознаваться, а делал все, чтобы отвести от себя подозрения.

— Юрий все продумал заранее, так говорили следователи. Вызнал у местных, когда новый муж Анны уедет на охоту. Вечером приехал на электричке, напросился к соседям Анны с гостинцами, а сам сел у окна и наблюдал за их двором. Он их выслеживал, подглядывал. И вот выждал момент, когда соседи в баню пошли, а сам отправился в дом своей бывшей. Убивать ее. Он все предусмотрел, даже чистую одежду с собой привез, а старую, ту, что была в крови, закопал после преступления, — рассказал КП-Новосибирск знакомый семьи из Тебиса, соседнего села, куда Анна ездила на работу.

Около 9 часов вечера с охоты вернулся Александр, муж погибшей, и увидел ужасную картину. Позвонил в полицию, началось расследование…

На похороны третьеклассницы и ее мамы съехались жители из нескольких сел, почти 100 человек — ближние и дальние родственники.

Женщина родила пятерых детей, но через 30 лет решила уйти к своей первой любви(справа). Фото: соцсети

УШЛА К ОДНОКЛАССНИКУ

Никто из местных жителей не подозревал, что Юрий зарежет Анну и свою маленькую дочь. Супруги прожили вместе без малого 30 лет, вырастили двух сыновей и двух дочерей, есть уже и внуки. Восьмилетняя дочь была пятым ребенком, самым младшим. С момента расставания Юрия и Анны прошло два года.

— Анна и Юра выросли в одном селе Чурым, это тоже рядом, один сельсовет. Начали встречаться, когда Ане 15 лет было, а ему — почти 25. Он ее притянул к себе как-то, убедил. Мать Анны была против этих отношений, а потом смирилась. Они остались жить в деревне: Юра скотником работал, а Анна — дояркой. В 1995 году переехали в Межглинное, тоже село неподалеку. А год назад они расстались из-за школьной любви Аниной, — поделился с КП-Новосибирск знакомый семьи.

Оказалось, что Анна с детства была влюблена в Александра, с которым училась в школе. С 11 лет она с ним дружила, а потом Саша ушел в армию и женился. Так их дороги разошлись. Но в позапрошлом году женщина нашла свою школьную любовь в Одноклассниках и выяснила, что Александр развелся. Вот и решила уйти от мужа Юрия, забрав восьмилетнюю дочь. Тем более что Юрий стал чаще выпивать и проявлял агрессию.

— Анна уехала из села Межглинное в Рождественку. Юрий ее упрашивал вернуться, ездил к ней несколько раз, но та не соглашалась, — продолжает близкий знакомый семьи. — Но нельзя сказать, что брак их распался только из-за Анны. Юрий тоже хорош был. Подгуливал иногда, к тому же он был неспокойный по пьяни. Вот она и решила поменять жизнь, уйти от такого мужа. Сначала Юрий пытался вернуть жену миром, а потом перешел к угрозам. В разговорах со знакомыми говорил, что хотел бы поквитаться. Но все жалели мужика, не обращали внимания на его слова… Думали, что все эти угрозы из-за переживаний.

Вдовец Александр говорит, что даже не знал об угрозах со стороны бывшего мужа супруги.

— Мне о таком не говорили, не знал о подобной версии. Жена тоже не жаловалась на угрозы. Даже подумать не мог... Извините, не могу еще разговаривать. Тяжело, — признался в интервью КП-Новосибирск мужчина. — завтра девять дней…

Тем временем в СКР возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего ребенка», а самого Юрия на время следствия отправили в СИЗО.

— По делу выполнен необходимый объем первоначальных следственных действий, назначены судебно-медицинские экспертизы, в качестве свидетелей допрошены местные жители и соседи потерпевших, в результате чего в короткие сроки была подтверждена причастность и установлено местонахождение подозреваемого, — сообщает СК РФ по Новосибирской области.

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