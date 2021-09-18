«Выследил их и зарезал»: под Новосибирском мужчина жестоко убил бывшую жену с ребенком

Мужчину уже задержали правоохранители. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером 18 сентября Чановский район Новосибирской области всколыхнула страшная новость о том, что в селе Тебисском 57-летний мужчина жестоко расправился с бывшей сожительницей и ее 8-летней дочкой. Оказалось, что виной всему стала ревность: корреспондентам КП-Новосибирск стали известны подробности произошедшей трагедии.

Местные жители уверяют, что бывший возлюбленный женщину не щадил и частенько поднимал на нее руку:

— Они долгое время жили вместе, и он ее периодически избивал. Однажды даже схватился за нож, и после этого она от него ушла. Переехала в Тебисское, сошлась с другим мужчиной, — рассказали КП-Новосибирск сельчане.

Казалось, жизнь у сибирячки и ее маленькой дочки начала налаживаться, но случилась беда:

— Ее новый мужчина уехал на охоту, а первый сожитель подкараулил ее на электричке. Приехал вслед за ней в село и зарезал женщину и ее дочку. Знаю, что у матери было девять ножевых ранений, а у девочки — пять, — рассказала КП-Новосибирск жительница поселка Чаны.

Полицию вызвали местные жители, когда узнали о трагедии. Полицейские вместе со следователями вышли на преступника по горячим следам: мужчину задержали 18 сентября. В отношении него возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». При каких обстоятельствах произошла трагедия, будут устанавливать следователи.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

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