Последние новости Новосибирска на 22 сентября 2021 года: арестовали подозреваемого в убийтсве подростка, новосибирские вузы усиливают охрану

Главным событием дня стал арест 21-летнего сибиряка, которого подозревают в убийстве. Фото: соцсети / СК России по Новосибирской области.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 22 сентября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

АРЕСТОВАЛИ ВОЗМОЖНОГО УБИЙЦУ ПОДРОСТКА

Полицейские вышли на 21-летнего подозреваемого в убистве 16-летнего подростка из Новокузнецка на новосибирской базе отдыха. По предварительной версии, он зарезал школьника из-за интим-видео.

ВУЗЫ УСИЛИВАЮТ ОХРАНУ ПОСЛЕ ТРАГЕДИИ В ПЕРМИ

НГТУ и НГПУ усиливают меры безопасности после трагедии, произошедшей в Перми. Напомним, 20 сентября один из студентов ПГНИУ устроил стрельбу в учебном корпусе: 6 человек погибли, 24 человека пострадали.

ОШТРАФОВАЛИ СИБИРЯЧКУ, ОСКОРБИВШУЮ ГЛУХОГО ТАКСИСТА

Ей назначили административный штраф в три тысячи рублей. На суде женщина даже не извинилась перед инвалидом. Напомним, инцидент произошел в начале июля: пьяная женщина оскорбила и ударила таксиста.

НАШЛИ ЖЕНЩИНУ, ИЗБИВАВШУЮ СЫНА НА ГЛАЗАХ У ПРОХОЖИХ

Ее поставили на учет в ПДН как неблагополучную мать и привлекли к ответственности за побои. Напомним, под удары сибирячки попала и прохожая, которая пыталась заступиться за мальчика, она и обратилась в полицию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.