Полиция нашла женщину, избивавшую сына на глазах у прохожих в Новосибирске

Полиция нашла женщину, избивавшую своего сына на глазах у прохожих в Новосибирске.

Полиция нашла женщину, избивавшую своего маленького сына на глазах у прохожих в Новосибирске. Напомним, инцидент произошел в понедельник, 20 сентября, в Первомайском районе города: женщина на улице пинала своего маленького сына в живот. Очевидцем стала местная жительница Анастасия. Она попыталась заступиться за ребенка, но в итоге сама оказалось в роли пострадавшей — сибирячка набросилась и на нее.

— Сотрудниками полиции была установлена установлена 40-летняя женщина, которая наносила побои своему несовершеннолетнему ребенку. По результатам проверки данная гражданка поставлена на профилактический учет в ПДН как неблагополучный родитель и привлечена к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ (Побои). Информация направлена в комиссию по делам несовершеннолетних, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Против женщины также был составлен протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ (Побои), где потерпевшей является Анастасия, вступившаяся за ребенка.

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Инцидент засняли на видео очевидцы, которые шли по улице. По их словам, родительница была пьяна (подробнее).

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