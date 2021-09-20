«Она кричала: «Успокойся!»: мать на глазах прохожих избила маленького сына в Новосибирске

Сибирячка напала на женщину и вырвала у нее клок волос. Фото: предоставлено Анастасией

В Первомайском районе Новосибирска произошло ЧП — женщина на улице пинала своего маленького сына в живот. Очевидцем стала местная жительница Анастасия. Она попыталась заступиться за ребенка, но в итоге сама оказалось в роли пострадавшей.

Анастасия рассказывает, что в обед шла в продуктовый магазин вместе со своим ребенком. Недалеко от спортивного клуба «Первомаец» она и заметила шокирующую картину. На земле лежал маленький мальчик, года три-четыре, возле него стояли две женщины. Сначала Анастасия даже не поняла, что происходит.

— Я начала подходить ближе и увидела, что одна из них пинает его ногой в живот и кричит: «Успокойся!». Мальчик упал, стоял, простите, на карачках. Потом она его еще раз пнула, да так, что у него слетели ботинки, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия, очевидица произошедшего.

По словам сибирячки, после этого женщина забрала у ребенка, который был в истерике, игрушки и пошла в другую сторону.

— Я подошла к другой женщине и спросила, знает ли она их? Она и ответила, что это мама с сыном. Они были обе пьяные. Я начала снимать все на видео. Мама мальчика это заметила и побежала на меня, — продолжает рассказ Анастасия. — Женщина начала вырывать у меня телефон и требовать удалить видео. Вцепилась мне в волосы, вырвала целый клок! Я в жизни такого не видела. Я даже не за себя переживаю. За ребенка. Он же такой крошечный, кто за него заступится, — в слезах говорит Анастасия. — Я дошла до дома, всю трясло, уже оттуда вызывала полицию. Написала заявление, — говорит женщина.

КП-Новосибирск обратились за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области:

— Действительно, такое заявление было написано, в полиции его приняли. По данному факту проводится проверка, — прокомментировали КП-Новосибирск в региональной пресс-службе МВД.

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