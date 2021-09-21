В Новосибирске арестовали парня, которого три года искали за убийство подростка на базе отдыха: в деле оказалось замешано интим-видео

Диму убили в 2018 году. Фото соцсети/СК России по Новосибирской области.

В Новосибирске арестовали подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка из Новокузнецка. За ним полицейские и следователи охотились три года. Предполагаемому преступнику — 21 год, поймали его в Калининграде. О том, кто он такой и из-за чего, будучи 18-летним, убил человека — в материале КП-Новосибирск.

Трагедия случилась 28 июня 2018 года. В Новосибирск приехала отдыть семья из Кемеровской области. С ними был их сын-подросток и его 16-летний друг. Семья остановилась на базе отдыха «У моря». 28 июня около 9.30 16-летний парень пошел в туалет недалеко от домика. А обратно вернулся, истекая кровью: он был ранен чем-то острым в шею. Четыре удара оказались смертельными. Подросток погиб, так и не успев рассказать, что именно произошло.

Школьника убили по дороге из туалета. Фото: СК России по Новосибирской области.

Загадочное убийство у пляжа получилось резонансным. В СМИ на протяжении трех лет публиковались ориентировки возможных убийц. Предполагалось, что их двое. Но лишь недавно у силовиков появились подозреваемые. И первым был — сотрудник при погонах, 45-летний майор из патрульно-постовой службы! Но признался в итоге в убийстве не он, а некий 21-летний молодой человек.

- 18 сентября 2021 года 21-летний парень был задержан на территории города Калининграда и эпатирован в город Новосибирск для производства следственных действий. Он признал вину в убийстве несовершеннолетнего, - официально сообщает СК РФ по Новосибирской области.

В убийстве подростка подозревали полицейского. Фото: соцсети

Но как связаны полицейский и новый фигурант?

Как рассказал источник КП-Новосибирск, за день до убийства подростки из Новокузнецка гуляли по берегу Обского моря. И стали невольными свидетелями интимной сцены.

- Увидели на пляже парочку, которая занималась любовью. Ребята решили их заснять на телефон. Это были сотрудники базы отдыха. А следующим утром, когда один из подростков пошел в туалет, он там столкнулся как раз с парнем, которого снял на видео. В ходе разговора сказал, что видел его с девушкой. По словам 21-летнего подозревоемого, подросток сказал, что видео их интима он слил в интернет, это и послужило причиной конфликта. На момент убийства подозреваемому было 18 лет, то есть он был на 2 года старше жертвы, - рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

А как же быть с патрульным, которого подозревали? По одной из версий, девушка, которая попала на видео, оказалась его родственницей.

- Есть версия, что он сказал, чтобы она молчала и ничего не говорила. Женщина целый год водила за нос полицию и следователей. Но в итоге все раскололись. Кстати, полицейского могут привлечь за укрывательство, - добавляет источник.

Сейчас 21-летнего парня заключили под стражу. КП-Новосибирск будет следить за ходом дела.

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