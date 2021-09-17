Последние новости Новосибирска на 17 сентября 2021 года: полицейского подозревают в убийстве подростка, в городе подключают отопление

Два дела об убийствах в Новосибирске стали главными событиями этого дня. Фото: соцсети

Мы собрали последние новости Новосибирска на 17 сентября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

ПОЛИЦЕЙСКОГО ПОДОЗРЕВАЮТ В УБИЙСТВЕ ПОДРОСТКА

В деле об убийстве 16-летнего подростка из Новокузнецка на новосибирском пляже «Бумеранг» появился подозреваемый: к гибели школьника мог быть причастен сотрудник отдела полиции одного из районов Новосибирска. Напомним, школьник погиб в июне 2018 года, когда приехал на пляж с родителями: убийца четыре раза ударил его ножом.

МУЗЫКАНТ СОЗНАЛСЯ В УБИЙСТВЕ ДРУГА ЧЕРЕЗ ШЕСТЬ ЛЕТ

В Калининском районном суде рассматривают дело об убийстве шестилетней давности. 26-летний новосибирец сознался в том, что вместе со знакомыми до смерти забил своего друга.

РОДИТЕЛЕЙ, У КОТОРЫХ ТРОЕ ДЕТЕЙ ПОГИБЛИ НА ПОЖАРЕ, ОТПУСТИЛИ НА СВОБОДУ

Суд приговорил родителей троих детей, погибших в прошлом году в пожаре, к 1 году 10 месяцам колонии. Но в связи с тем, что им зачли время, проведенное в СИЗО с октября 2020 по сентябрь 2021 года из расчета «один день содержания под стражей — за два дня отбывания наказания», суд отпустил их на свободу.

ПОДКЛЮЧАЮТ ОТОПЛЕНИЕ

В Новосибирске начали давать тепло в многоквартирных домах. СГК уже досрочно подключила к отоплению по заявкам уже 209 объектов. Еще 123 здания планируется подключить в ближайшее время.

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