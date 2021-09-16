Новосибирский музыкант сознался в убийстве друга спустя шесть лет

Парней будут судить в разных судах. Фото: Влад КОМЯКОВ/соцсети

В Калининском районном суде рассматривают дело шестилетней давности. 26-летний Елисей Граненов* сознался в убийстве своего друга. Парень сдал не только себя, но и тех, кто помог ему это сделать. Почему сибиряк решил пойти на сделку со следствием, узнавал корреспондент КП-Новосибирск.

НАШЛИ ШНУР И ЗАДУШИЛИ

Это произошло в 2014 году. Елисей, Петр, Никита и Алексей* давно знали друг друга. У ребят была собственная группа, они регулярно собирались в гараже у Елисея и репетировали свои песни.

— В тот день они решили отметить закрытие музыкального сезона, потому что в дальнейшем выступать и играть уже не получалось — нужно было ждать весны. В ходе праздника Петр начал ругаться с Алексеем. Он обвинил его в изготовлении наркотиков в этом гараже, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Конфликт перерос в драку. Петр и Никита набросились на Алексея и начали бить его руками и ногами по телу и голове. Когда парень потерял сознание, ребята испугались и решили избавиться от него раз и навсегда.

— Они просто добили его. Петр и Елисей нашли шнур и задушили парня, после чего они все вместе вывезли тело, сожгли и закопали останки в лесу, — уточняет источник. — Елисей боялся Петра, ведь тот не только старше, но и крупнее, больше него. Видимо, именно страх и заставил его молчать и выполнять любые просьбы.

«ЕГО ВИДЕЛИ ИЗБИТЫМ В ГАРАЖЕ»

Первыми тревогу забили родители погибшего Алексея. Мама писала сыну сообщения в социальных сетях, но он не отвечал. Сначала родные сами пытались его найти, но безуспешно. Они даже обращались за помощью к волонтерам, но никаких результатов это не дало. Тогда родные Леши и написали заявление в полицию.

— Ребят начали вызывать на допросы, но все молчали и говорили, что не знают, куда пропал Алексей. Подозреваемых не было, — продолжает источник КП-Новосибирск. — Отмечу, что Петр потом еще раз приезжал в гараж, чтобы все отмыть и проверить, не оставили ли они там следов.

Ясность в деле появилась спустя шесть лет. Знакомая парней, которая была в том гараже в тот злополучный день, видела Алексея избитым. Она пришла к следователям и рассказала о своем предположении.

— Следователи снова начали проводить допросы. В итоге Елисей не выдержал и раскололся. Как говорит его адвокат, парня замучила совесть в тот момент. Он пошел на сделку со следствием. Парень рассказал, кто был с ним вместе в тот день, и даже показал, где был закопан пепел. Экспертиза подтвердила, что это человеческие останки, — прокомментировала КП-Новосибирск Анжелика Егорова, старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области.

ТЕК, КТО МОЛЧИТ, ВЫСЛУШАЮТ ПРИСЯЖНЫЕ

Полиции удалось задержать Петра и Никиту. Их взяли под стражу, а Елисей находится под домашним арестом.

— Ни Петр, ни Никита своей вины не признают. Говорят, что ничего не делали и никого не убивали. Придумывают разные версии. Их дело рассматривается в Новосибирском областном суде, у них будет суд присяжных, а дело Елисея — в Калининском, потому что он пошел на сделку со следствием, — объясняет государственный обвинитель.

Петру предъявлено обвинение по статьям 105 и 228 УК РФ «Убийство» и «Хранение наркотических веществ» (при обыске у него дома нашли марихуану. — Ред.). Николая и Елисея судят также по 105-й статье.

— Елисей полностью признает вину и раскаивается в содеянном. Мама погибшего попросила миллион рублей в качестве морального ущерба. Молодому человеку уже удалось выплатить 200 тысяч еще до оглашения приговора, — добавляет Анжелика Егорова.

Очередное заседание в Калининском районном суде состоится на следующей неделе.

КП-Новосибирск будет следить за развитием событий.

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