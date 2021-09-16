В Новосибирске к отоплению подключили первый многоквартирный дом

В Сибирской генерирующей компании рассказали, в каких домах в Новосибирске уже дали отопление. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сибирской генерирующей компании рассказали, в каких домах в Новосибирске уже дали отопление. Напомним, чтобы получить домой тепло до официального старта отопительного сезона в регионе, сибирякам было необходимо отправить заявку коммунальщикам.

— В Новосибирске вечером 15 сентября досрочно по заявке включили отопление в первом многоквартирном доме, расположенном по адресу Красный проспект, 159, — сообщили в СГК.

На 16 сентября, СГК досрочно подключила к отоплению по заявкам уже 209 объектов. Еще 123 здания планируется подключить в ближайшее время.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что точную дату начала отопительного сезона в Новосибирске 2021 назвали в мэрии города. По данным администрации, тепло в домах новосибирцев появится в понедельник, 20 сентября.

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Точную дату начала отопительного сезона в Новосибирске 2021 назвали в мэрии

Точная дата отопительного сезона в Новосибирске 2021 опубликована в документах на сайте администрации (подробнее).

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