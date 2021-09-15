По данным администрации, тепло в домах новосибирцев появится в понедельник, 20 сентября.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Точную дату начала отопительного сезона в Новосибирске 2021 назвали в мэрии города. По данным администрации, тепло в домах новосибирцев появится в понедельник, 20 сентября. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте администрации.
— Постановляю с официальным началом отопительного сезона, 20 сентября, руководителям теплоснабжающих организаций города Новосибирска перейти на зимний режим работы. Им необходимо обеспечить подключение тепловой энергии в соответствии с законодательством, — говорится в постановлении.
Согласно документу, с 20 сентября тепло начнут подавать в больницы, школы, детские садики, детские дома и интернаты, объекты жилищного фонда, образовательные учреждения среднего и высшего звена.
При этом действие документа не распространяется на многоквартирные и жилые дома. В них собственники сами определяют дату начала отопительного сезона.
Ранее КП-Новосибирск писала, в городе, по данным на 14 сентября, отопление появилось в 17 объектах. В организации подали тепло досрочно по индивидуальным заявкам.
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